Virginija in Florida zaradi kibernetskega napada na naftovod razglasili izredne razmere

8800 kilometrov dolg naftovod od Teksasa do New Jerseyja zaradi kibernetskega napada ne obratuje že šesti dan. Celoten vzhod Združenih držav je tako ob skoraj polovico dnevne dobave bencina, dizla in kerozina. Cene energentov se zaradi pomanjkanja in paničnih nakupov goriv že višajo. Podjetje Colonial, ki upravlja naftovod, sicer obljublja, da bo informacijski sistem obnovljen do petka. Napad na sistem naftovoda je sprožil vprašanje kibernetske zaščite ameriške kritične infrastrukture. Kateri pa so največji kibernetski napadi v Sloveniji?

