89-letniku odvzeli mačko in mu poslali račun za 1500 evrov

V začetku oktobra je poziv za ureditev situacije prejela tudi občina, ki na novinarska vprašanja ni odgovorila. Kot pravi Lenko, jih je občina seznanila, da imajo tu zvezane roke. "Občina je dejala, da teh stroškov ne bo krila, saj je maček lastniški. Sami naj ne bi smeli javnih sredstev porabiti za živali, če je lastnik znan ," dodaja Lenko. Počilo je, ko se je 11. oktobra soseda, ki je za mačko skrbela, oglasila v zavetišču in dejala, da ne ve, kaj storiti. Sama naj bi večkrat klicala inšpektorico, ki pa je bila vedno na dopustu, bolniški ali v tujini. Dejali so ji, da bodo prošnjo uredili in naj počaka.

Po klicu zavetišča je inšpektorat odredil odvzem in začasno nastanitev, ki se je kasneje spremenila v stalno, čeprav prostora v zavetišču ni bilo. "Če bi naše zavetišče nastanitev zavrnilo, bi dobili grožnjo s strani inšpekcije, da če muce ne moremo prevzeti, jo bodo nastanili v drugo zavetišče na naše stroške. Stisnili so nas v kot," je zgrožen dejal Lenko.

O preveliki prostorski stiski so že večkrat obvestili inšpektorat, a posluha ni bilo, pravi Lenko in dodaja, da so bili tako primorani lastniku zaračunati po ceniku, ki je inšpektorjem znan že celo leto. 1500 evrov pokrije štirimesečno namestitev in oskrbo. Če so stroški kasneje višji, je to na plečih zavetišča. Inšpektorat pa bi lahko, še preden bi lastniku posredoval račun, izbral najcenejše zavetišče. Ali so cene preostalih zavetišč na inšpektoratu preverili, pa, tako kot na ostala vprašanja, niso odgovorili.