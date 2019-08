9-letnica z amputiranimi nogami bo nastopila na newyorškem tednu mode

In zdaj se bo ta izjemna deklica sprehodila po eni najodmevnejših pist modnega sveta. Modni oblikovalci blagovne znamke Lulu et Gigi Couture so jo namreč izbrali za enega od obrazov znamke. A to ni prvi modni nastop za mlado manekenko. Pred tem je namreč že nastopila na otroškem tednu mode v Londonu.

Daisy-May se bo 9. septembra sprehodila po modni pisti newyorškega tedna mode - podvig, ki za deklico najverjetneje sploh ne bo nič posebnega, glede na to, da se že zadnje leto in pol ukvarja z manekenstvom. 9-letnica je v preteklosti tako sodelovala že z znakami kot so Nike, River Island in več drugimi prestižnimi britanskimi znamkami.

Blagovno znamko Lulu et Gigi je pred petimi leti ustanovila oblikovalka Eni Hegedus-Buiron, oblikujejo pa predvsem 'francosko navdihnjena' otroška oblačila.

"Verjamemo, da je lepota na prvem mestu, lepota, ki prihaja od znotraj. In naša oblačila so narejena za to, da poudarijo edinstvenost vsakega otroka. /.../ Vključenost v družbo in raznolikost se medsebojno spodbujata, dopolnjujeta in druga drugo slavita," so na svojih spletnih straneh navedli pri znamki.

Dekličin oče Alex Demetre pravi, da jo je vedno spodbujal, naj sledi svojim sanjam.

"Navdihnila me je s tem, da mi je pokazala, kdo je. Življenje sprejema z nasmehom na obrazu in počne izjemne stvari," je povedal za CNN in dodal: "Naj gre za ples, petje, ona je zelo posebna deklica."

"Spada na modno pisto, videli ste fotografije," je prihajajoč dekličin 'podvig' komentiral oče. "S svojim početjem navdihuje ljudi," je še dodal Demetre.