9-letnik razvil aplikacijo za pomoč pri komunikaciji avtističnih otrok

Avtistični otroci imajo velikokrat težave z izražanjem oziroma že s samo komunikacijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da ima od 25 in 30 odstotkov otrok z avtizmom nabor le nekaj besed. A tehnologija prihaja na pomoč tudi njim in kako malo je za to treba, je dokazal že devetletnik iz Anglije, ki je dobil idejo, da pomaga avtističnemu bratu pri šolskem projektu. Aplikacija zdaj izgovori tisto, česar sam ne more, hkrati pa mu pomaga, da se zraven uči.