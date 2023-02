93-letna legenda Planice: vse od skakalca do štarterja in vodje naleta

Na stotine je delavcev, ki so ne zgolj zadnje tedne, ampak mesece, celo leta delali za največji smučarski dogodek v zgodovini pri nas, Nordijsko svetovno prvenstvo. A verjetno bi se vsi strinjali, da ga ni večjega navdušenca, kot je 93-letni Mato Krznarič, ki je poleg tega, da je že od svojih najstniških let skakal na smučeh kot državni reprezentant, tudi 60 let svojega življenja delal v Planici vse od štarterja do vodje naleta. Pred tremi leti, pri 90 letih, je delal še v planiškem skladišču.