93-odstotni porast migracij: Poklukar ocenjuje, da je sodelovanje ključno

Ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške so ponovno staknili glave o Schengnu, ko prostega pretoka blaga ta trenutek ni, in o skupnih naporih, kako bi se učinkoviteje borili proti tihotapcem in število ilegalnih migracij znižali. Te so letos eksponentno narasle, v primerjavi z enakim obdobjem lani, gre za 93-odstotno povečanje. Največ je bilo državljanov Afganistana, Maroka in Pakistana. Minister Boštjan Poklukar sicer ob robu zasedanja Salzburškega foruma, ki se ga udeležujejo še predstavniki držav Češke, Poljske in Madžarske, ocenjuje, da je sodelovanje med sosednjimi državami glede zaščite meja dobro. A tudi po zasedanju ni jasno, do kdaj bodo policisti na mejah Evropske unije še patruljirali, ob tem pa je Hrvaška še vedno nenaklonjena, da bi jim pri varovanju zunanje meje na terenu pomagale enote evropske agencije Frontex.