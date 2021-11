97-letnik z izjemno strastjo do tenisa

Večkrat, ko nekdo pomisli na zrela leta upokojitve, si navadno predstavlja mirno in nerazburljivo preživljanje prostega časa. A ni vedno tako, sploh pri poskočnem in vitalnem 97-letnem Ukrajincu. Izjemno aktiven Ukrajinec, ki je poleg Guinessovega rekorda dosegel še zmago v prijateljski igri z Rafaelom Nadalom, jasno pokaže, da nikoli ni prepozno. Navdušenje nad tenisom, ki ga sam izraža, ga napolnjuje tudi z življenjsko energijo in načrti za preživljanje naslednjih let svojega življenja.