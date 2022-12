KPK prejel prijavo Bobnarjeve: zadevo bodo obravnavali prednostno

Najprej premier, nato javnost, zdaj pa sta s poročili, zapisi in tudi konkretnimi imeni s strani ministrice Bobnar seznanjena še tožilstvo in Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) - z očitkom političnih pritiskov, "ki kažejo na tendenco politike obvladovanja Policije," meni Bobnarjeva.

A dodaja, da izražanje pričakovanj s strani določenega politika še ne pomeni nujno tudi pritiska. "Pritisk je vedno na strani tistega, ki ga tako čuti in zaznava. In tukaj je potrebno preučiti, ali je bilo ravnanje na eni strani v sklopu dovoljenega, dopustnega in se smatra v sklopu delovnih nalog in na drugi strani, ali je bilo razumljeno kot nezakonito, neetično, nedovoljeno in ali je resnično temu tako," dodaja Šumi.

Šarec: Vsak pogovor še ni politični pritisk

Do česa je pri tem prišlo, se medtem ne želijo opredeljevati Golobovi koalicijski partnerji. V SD-ju so v četrtek imeli predsedstvo, po opravljenem pogovoru pa zapisali: "Socialni demokrati obžalujemo, da bo vlada izgubila strokovno ministrico za notranje zadeve, ki je izvrševala koalicijske zaveze. Pričakujemo pa, da se bo v bodoče z vso resnostjo upoštevalo pristojnosti in neodvisnost posameznih organov ter poskrbelo za takšen način komunikacije, ki ga ne bo mogoče razumeti kot politični pritisk."