Obveščevalec pod krinko: začne se s šolanjem na obveščevalnih akademijah

Za razumevanje tega sveta je treba najprej ločiti dva različna profila. Obveščevalec in agent sta dve različni osebi, pojasnjuje nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik. "Beseda obveščevalec označuje osebo, ki je profesionalno zaposlena v državni instituciji. Agenti pa so ljudje, ki jih ti obveščevalci pridobijo za sodelovanje. Agenti so lahko zelo različnih profilov in različnih poklicev," pojasnjuje Rupnik.

James Bond je v filmu prikazan kot obveščevalec, a filmi imajo s predstavniki v resničnem življenju bolj malo skupnega, dodaja izredni profesor s Fakultete za varnostne vede Miha Dvojmoč. "Življenje vohuna je v večini primerov povsem navadno življenje. Nekateri se bolj izpostavljajo, a pravih vohunov ne odkrijemo. Za prave vohune ne vemo, da so vohuni," pojasnjuje Dvojmoč.

In kdo postane vohun? Tisti, ki ima ustrezen profil, ki ga išče dotična obveščevalna služba, odgovarja Rupnik. "Predvsem morajo biti obveščevalci inteligentni, razgledani, morajo znati navezovati stike in biti sposobni igrati to vlogo."