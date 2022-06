Dražba sodniških dresov in žoge iz finala Lige Evropa za letovanje otrok

Slovenska sodniška organizacija in Svet na Kanalu A organizirata dražbo, s katero zbiramo denar za socialno ogrožene otroke in njihovo letovanje na Debelem Rtiču. Med izdelki, za katere se lahko potegujete, sta tudi uradni sodniški dres iz finala Lige Evropa in uradna žoga s tekme med Eintrachtom in Glasgow Rangersi. Poleg tega pa še podpisana sodniška dresa vseh mednarodnih slovenskih FIFA sodnic in sodnikov. Izklicna cena za vse predmete je 250 evrov, dražba bo trajala do 9. junija. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je tudi eden od pobudnikov dražbe.

Slavko Vinčić je bil maja deležen velike časti. UEFA ga je namreč določila za glavnega sodnika finala Lige Evropa, tekme med Eintrachtom iz Frankfurta in Glasgow Rangersi. To je bilo za Slovenijo in Slovensko sodniško zvezo veliko priznanje in hkrati velika odgovornost za Vinčića. Kakšni so bili njegovi sodniški začetki in kako se spopada z velikim pritiskom največjih nogometnih zvezdnikom in navijačev s tribun? Njegova prva ljubezen je bila sicer košarka, ki jo je igral aktivno do svojega 18. leta, veliko časa je posvečal tudi fakulteti. "Nakar sem pa na povabilo strica, da pridem malo migat z mariborskimi sodniki, začel svojo življenjsko zgodbo," svoje začetek opiše Vinčić. "Nekako gre iz roda v rod, ali pa te nek prijatelj vpraša, če prideš, ker je malo otrok v osnovni šoli, ki bi rekli, jaz pa bi bil tisti stric s piščalko na katerega vsi vpijejo."

icon-expand Dobrodelna dražba uradnega sodniškega dresa in žoge iz finala Lige Evropa. FOTO: 24ur.com

Njegov največji strah je, da bi storil napako, to je tudi najtežji del tega poklica, pravi. Nositi odgovornost, sploh na tistih najpomembnejših tekmah, ko malenkosti odločajo o lovorikah. "Takrat pridejo neprespane noči, analize, zakaj se je to zgodilo, nekako moraš biti mentalno pripravljen, mentalno močan, da hitro to premelješ, greš naprej. Tekme si sledijo hitro in če nisi pravi, potem greš iz napake v napako," pravi Vinčić. Sodniška napaka vpliva tako na ekipo kot tudi na sodnika samega Trdo kožo za razne provokacije, ki so velik del sodniškega poklica, dobiš s kilometrino, pravi. "Neke take stvari, ki se dogajajo, je poklicna deformacija, da jih izklopiš, stišaš jih kot radio, da si res osredotočen na tiste dogodke, ki jih sama tekma prinaša." In kako je soditi tekmo, kot je finale Lige Evropa, koliko adrenalina mu gre po krvi, ko stopi na zelenico ob tako veliki tekmi? "Pomembnost tekme definitivno prinese tudi veliko odgovornost, če lahko rečem, bi ena sodniška napaka na taki tekmi lahko veliko stala ekipo, in tudi sodnika in njegove kariere. Je pa res, da vedno obstaja neka pozitivna trema, sploh na začetku, ko se igralci postavijo v linijo, a ko začneš tekmo, to daš v ozadje, ker je toliko nekih presojanj, nekih dogodkov, o katerih moraš vsako sekundo razmišljati, tako da daš vse ostalo nekako v ozadje." Za Vinčića je bila tekma med Eintrachtom iz Frankfurta in Glasgow Rangersi že četrti finale Lige Europa. Prvič v vlogi glavnega sodnika.

