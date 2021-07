V Trbovljah na prvem nenaročenem cepljenju za mladostnike cepili 22 otrok

Preko 10 tisoč otrok je pri nas prejelo prvi odmerek cepiva, polno cepljenih pa je pet tisoč 135. Ko bodo tudi enkrat cepljeni prejeli oba odmerka, bodo otroci oziroma mladostniki v skupni precepljenosti predstavljali dobre štiri odstotke, kar pomeni preko 15 tisoč 200 cepljenih posameznikov. In če so odprta cepljenja za polnoletne nenaročene posameznike postala stalnica po vsej Sloveniji, so na svoj račun lahko prišli tudi mladostniki. Prvo takšno cepljenje so organizirali v Trbovljah.

