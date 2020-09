Tožilstvo za Abramova zahteva pet let zaporne kazni, za Adlešičevo pol leta manj

Pet let zapora za Sebastiena Abramova ter štiri leta in pol za Julijo Adlešič. To so kazni, ki jih v aferi odrezana roka, predlaga tožilstvo. Začeli so se zaključni govori, obtožnica pa Juliji, Abramovu ter njegovima staršema očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je odrezala levo roko in trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca je to storila namerno, da bi dobila odškodnino. K temu naj bi jo napeljal Abramov in ji pomagal skleniti zavarovanje pri kar petih zavarovalnicah.