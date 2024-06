Abramov: Saro sem ljubil, nikoli ji ne bi želel storiti nič žalega

Ni konec, dokler ni konec, pa očitno velja za Sebastiena Abramova, ki po tem, ko je bil pred enim letom obsojen za umor Sare Veber, zdaj pričakuje, da bo sodba razveljavljena ali da bo vsaj kazen milejša. Vztraja namreč, da Sare ni želel umoriti. Če sodišče sodbe ne bi razveljavilo, obramba predlaga prekvalifikacijo iz umora v povzročitev smrti iz malomarnosti. Njegov že peti zagovornik v tem primeru predlaga 15 let zapora, kar bi skupaj z že izrečenimi kaznimi pomenilo enotno kazen 18 let namesto trenutnih 30 let zapora.