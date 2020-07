Abramov sodišče zaprosil za angažiranje tujega sodnega izvedenca

Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je nadaljevalo sojenje četverici v primeru odrezana roka. Zaslišali so zaposleno na zavarovalnici Vzajemna, pri kateri sta Abramov in Adlešičeva po njenem bolnišničnem zdravljenju vložila zahtevek za izplačilo zavarovalnine. Abramov pa je bil na sojenju precej glasen. Razburjal se je nad tožilstvom, ker da mu delajo "premetačine" - gre za varnostni pregled celice, v kateri je s tremi sostanovalci. Prav tako pa je prosil sodišče, da mu omogoči angažiranje tujega sodnega izvedenca, ker da so slovenski vsi povezani z ljubljanskim UKC.