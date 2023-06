Abramovu grozi do 30 let zapora

Po dveh odpovedanih narokih in po skoraj treh mesecih, odkar je bil Sebastien Abramov na celjskem sodišču, je spet stopil pred sodnico. Sodijo mu za smrt Sare Veber, ki jo je ustrelil in ubil leta 2015 domnevno med čiščenjem dolgocevne puške. Abramov, ki ga je danes zastopal že peti odvetnik v tem sodnem procesu, si želi zamenjati še tega. 31. julija se mu sicer izteče pripor, a bo kljub temu ostal za zapahi zaradi goljufije na škodo mame Sare Veber in zaradi priznanja krivde v zadevi odrezana roka. Če bo spoznan za krivega umora Sare Veber iz nizkotnih razlogov na zahrbten način, pa mu grozi do 30 let zapora.