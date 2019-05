AccuWeather izdal dolgoročno napoved za poletje: vroče in nevihtno

Ameriška meteorološka spletna stran AccuWeather je izdala dolgoročno napoved za poletje v Evropi. Med Iberskim polotokom in Srednjo Evropo napovedujejo nevarne vročinske valove, ki bodo prizadeli ogromno ljudi, vse od Poljske do Španije. Predvsem v Srednji Evropi pričakujejo, da bodo dolge in pogoste suše škodovale kmetijstvu. Sušno in vroče vreme se bo začelo v juniju na Iberskem polotoku in se bo postopoma širilo proti Vzhodni Evropi.

Vročina bo bolj vztrajna, kot je bila leta 2018, ko so vročinski rekordi padali vse od Portugalske, Belgije, Nizozemske, Nemčije do Skandinavije. V tem letu so bili vročinski valovi dolgi teden ali manj, letos se pričakuje, da bodo dolgi več kot 10 dni. Tudi ko bodo najhujši vročinski valovi pojenjali, ohladitev ne bo trajala dolgo, saj se bo hitro pojavil naslednji vročinski val.

V severni Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, Slovaškem in Madžarskem pričakujejo dnevne temperature nad 38 stopinj. Najhujši vročinski valovi bodo na Portugalskem in v Španiji, kjer bodo pogosto dosegali več kot 43 stopinj. Vroče noči bodo v vročinskih valovih lahko velik problem, predvsem za tiste, ki nimajo klimatiziranih stanovanj in hiš, saj bo spanje brez umetnega ohlajevanja moteno.