Kakšna bo jesen: lepi dnevi, neurja, na vzhodu pa snežni metež

Poletje sicer še traja, a pred vrati je že tudi jesen. Potem ko je poletje prineslo kar nekaj neurij in obdobij vročine, ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje je celo sporočila, da je bil letošnji julij v 140 letih meritev globalno najbolj vroč, se očitno obeta tudi vremensko pestra jesen.

Neurja z močnim vetrom in obilnimi padavinami bi lahko prizadela Veliko Britanijo in Irsko. FOTO: Dreamstime

Vremenski portal AccuWeatherv jesenski napovedi ocenjuje, da jesen ne bo pretirano vroča, da bi prišel še kakšen vročinski val, ne pričakujejo, menijo pa, da je pričakovati precej neurij in padavin. Pa poglejmo, kaj napovedujejo različnim delom Evrope. Veliko Britanijo in Irsko naj bi v prihodnjih mesecih zadelo več neurij z močnim vetrom, ki naj bi občasno dosegla tudi Francijo in Nizozemsko. Kot opozarjajo, lahko takšna neurja povzročijo izpade elektrike, lokalno pa tudi večjo gmotno škodo, pravi meteorolog Tyler Roys: "V jeseni so drevesa še polna listov, kar poveča možnost poškodb dreves, s tem pa je povezanih tudi več motenj v transportu." Močan veter lahko spremljajo tudi močni nalivi. Iberski polotok naj bi medtem še nekaj časa beležil visoke temperature, preden bodo nižje temperature in padavine prinesle olajšanje. Nadpovprečno toplo naj bi bilo v Španiji in na Portugalskem ter na jugu Francije. Vseeno pa temperature ne bodo primerljive s tistimi, ki so jih na ta območja v zadnjih tednih prinesla obdobja izrazite vročine. Bo pa zaradi relativno visokih temperatur in malo padavin še naprej povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. Občutna sprememba vremena naj bi se na tem območju zgodila oktobra. Takrat naj bi bilo veliko padavin, vendar pa bo to prineslo novo težavo - nevarnost poplav. Padavine naj bi bile namreč silovite, izsušena zemlja pa dežja ne bo mogla pravočasno vpiti. Deževen naj bi bil na tem območju tudi november.

Na Portugalskem, v Španiji in Franciji bi lahko zaradi suše še naprej grozili gozdni požari. FOTO: AccuWeather

Medtem naj bi precej prijetne temperature in daljša suha obdobja jesen prinesla na območju od Francije do Poljske in Slovaške. Temperature naj bi bile sicer nekoliko nad povprečnimi za to območje, kar naj bi pomenilo vreme, ugodno za aktivnosti na prostem v septembru in oktobru. Večji del septembra naj bi se temperature v Parizu, Berlinu in Varšavi gibale med 20 in 25 stopinjami Celzija. Lepi jesenski dnevi naj bi se nadaljevali tudi oktobra, kar je na primer dobra novica za obiskovalce prireditev na prostem, med drugim Oktoberfesta. Sredina ali konec novembra pa naj bi nato nad kraje od Berlina do Prage in Varšave prinesla občutno ohladitev, morda tudi sneg. Kar v tem delu Evrope najbolj skrbi vremenoslovce, je nadaljevanje obdobij brez padavin, kar pomeni nadaljevanje suše, s tem pa težave za nemške in francoske kmete. Bo pa bolj suha jesen voda na mlin poljskih, beloruskih in čeških kmetov, ki bodo takrat želi svoje pridelke.

Od Berlina do Prage in Varšave naj bi bila jesen prijetna za aktivnosti na prostem, a zaradi malo padavin to pomeni težave za kmetijstvo. FOTO: Shutterstock

Nepredvidljivo, občasno nevihtno vreme se bo nad Italijo in Balkanom nadaljevalo tudi jeseni. Septembra tako še naprej obstaja nevarnost močnih neviht, tudi poplav in zemeljskih plazov. Nalivi naj bi se na tem območju pojavljali tudi oktobra in novembra, temperature naj bi bile nekoliko pod povprečjem. Konec jeseni pa naj bi prinesel mraz in možnost snega - predvsem v Romuniji, Srbiji in BiH. Nepredvidljivo jesensko vreme sicer ne bo pozitivno vplivalo na kmetijstvo, opozarjajo vremenoslovci.

Na Balkanu naj bi se nadaljevalo nepredvidljivo vreme, obstaja možnost poplav in zemeljskih plazov. FOTO: Urška Stepišnik

Medtem pa naj bi bila na vzhodu Evrope jesen hladnejša od povprečja, še posebej naj bi bili vdori hladnega zraka pogosti oktobra in novembra. Prav tako naj bi bilo precej padavin, še posebej v Ukrajini. November naj bi prinesel še posebej nizke temperature, zaradi česar naj bi vreme tu bolj spominjalo na december ali januar, pravijo vremenoslovci. Vzhod Evrope naj bi tako že novembra dobil nadpovprečno veliko snežno pošiljko, mraz in pogosto sneženje pa naj bi nato vztrajala tudi skozi zimo.