Spreminjajo jim urnike in ne izplačujejo plač

Ne samo odpovedi in združevanja Adriinih letov, iz dneva v dan se spreminjajo tudi urniki zaposlenih, pravi predsednik sindikata prometnih pilotov Luka Radovic. "Podvrženi smo zelo veliki obremenitvi. In tudi fleksibilnost, ki jo delavci nudimo podjetju, je v primerjavi z ostalimi leti kar velika. Delamo tudi več kot 50 ur na teden, Adria pa že nekaj časa krši kolektivno pogodbo in plač ne izplačuje do 15. v mesecu."