Afera bombnih pošiljk: FBI preiskuje poštno stavbo na Floridi

Preiskovalci FBI so v okviru afere v zvezi z bombnimi pošiljkami v četrtek zvečer preiskali poštni objekt v bližini Miamija na Floridi. Odgovora na vprašanje, kdo stoji za paketi, v katerih so bile eksplozivne naprave, še nimajo. Med naslovljenci sta med drugim nekdanji predsednik Barack Obama in filmski igralec Robert de Niro.

FOTO: AP

Zvezni preiskovalci so v četrtek preiskali objekt poštnega urada v kraju Opa-locka v bližini Miamija, iz katerega domnevajo, da so bili paketi poslani. Pridružili so se jim bombni tehniki, na pomoč pa so jim priskočili tudi policijski psi. Še vedno namreč iščejo potencialnega storilca, ki je na naslove osmih 'glasnih' Trumpovih kritikov poslal 10 paketov, v katerih so bile doma izdelane cevne bombe, poroča Guardian. Skupaj deset paketov na osem naslovov

Na naslove osmih Trumpovih kritikov je bilo skupno poslano 10 paketov, v katerih so bile doma izdelane cevne bombe. Prejemniki so bili milijarder George Soros, nekdanja zunanja ministrica ZDA Hillary Clinton, nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, nekdanji direktor Cie John Brennan (naslovljeno na CNN), nekdanji ameriški državni tožilec Eric Holder, demokratska kongresnica Maxine Waters in filmski igralec Robert de Niro.

Ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen je za ameriške medije dejala: "Nekateri paketi so bili poslani po pošti. Vsaj nekateri izmed njih so bili poslani s Floride." Dodala je, da je prepričana, da bodo odgovorni pripeljani pred roko pravice. V četrtek je FBI preiskoval naprave, podobne tistim, ki so jih v pošiljjkah odkrili v prejšnjih dneh. Prispele so na naslove ameriškega igralca Roberta de Nira in nekdanjega ameriškega podpredsednika Joea Bidna, preiskovalci pa so potrdili, da so povezane z ostalimi paketi. Skupaj so doslej našteli deset poslanih bomb na osem naslovov. Vse pošiljke so bile prestrežene, naprave pa onesposobljene, zato poškodovanih ni bilo. Policijski načelnik New Yorka, kjer je bilo dostavljenih največ nevarnih pošiljk, Jim O'Neill je na tiskovni konferenci dejal, da še vedno spremljajo informacije javnosti. "Iz ure v uro odkrivamo nove stvari," je povedal. Ponovno evakuirali prostore CNN v New Yorku V četrtek zvečer so zaradi informacij o novem sumljivem paketu ponovno evakuirali stavbo Time Warner Center, kjer domuje newyorško uredništvo CNN, kateremu je bila poslana ena izmed cevnih bomb v preteklih dneh. Kasneje se je izkazalo, da je v drugem primeru šlo za lažni alarm.

Preiskovalci FBI so v okviru afere v zvezi z bombnimi pošiljkami preiskali poštni objekt v Opa-locki. FOTO: AP

FBI je sicer že pred tem potrdil, da bel prašek, ki so ga našli v paketu, naslovljenem na CNN v torek, ni vseboval nevarnih snovi. Po prvem enotnem nastopu, politika nadaljuje z obtožbami

Trump je v prvem odzivu na bombne preplahe medije in politične nasprotnike opomnil, da je odgovornost tudi njihova. FOTO: AP