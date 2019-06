Afera Ibiza: dve ločeni preiskavi proti petim osebam

Avstrijsko prehodno vlado, ki bo na tem položaju do jesenskih predčasnih volitev, bo vodila dosedanja predsednica avstrijskega ustavnega sodišča Brigitte Bierlein . Na čelu avstrijske vlade je sedaj prvič ženska in prva nestrankarska oseba.

Spomnimo na afero Ibiza, tj. objavo videoposnetka, v katerem je razvidno, da (zdaj že nekdanji) avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache in predsednik svobodnjakov (FPÖ) v zameno za politično podporo ruski oligarhinji ponuja pogodbe z vlado. Naposled je to strmoglavilo ne le Stracheja, temveč tudi avstrijsko vlado in z njo na čelu mladega kanclerja Kurza.

Avstrijsko tožilstvo je po poročanju nemškega časnika Die Welt uvedlo dve preiskavi proti najmanj petim osebam. V eni preiskujejo tri ljudi, ki naj bi bili vpleteni v nastanek posnetka, v drugem primeru pa so uvedli preiskavo proti dvema politikoma zaradi suma korupcije.

Dunajsko tožilstvo je po pisanju avstrijskega portala Profil uvedlo preiskavo proti varnostnemu svetovalcu Julianu H. in še dvema pomočnikoma, ki naj bi billa vpletena v nastanek videa. V spornem posnetku naj bi Julian H. igral spremljevalca domnevne bogatašinje. Njemu ter Avstrijcu po poreklu iz BiH in še enemu državljanu Bosne in Hercegovine očitajo prevaro, zlorabo snemalnih naprav in poneverbo dokumentov.

Julian H. ima po pisanju Die Welt v Münchnu svoje varnostno podjetje, ki nudi varnostno svetovanje in usluge za varnost podjetij.

Preiskujejo tudi dva svobodnjaka

Avstrijsko pravosodje pa vodi še eno preiskavo, ki je povezana z afero Ibiza. Specializirano tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo od 20. maja preiskuje možnosti financiranja stranke FPÖ preko društev, na kar se je namigovalo v spornem posnetku. Med drugim je v preiskavo vpleten nekdanji vodja poslanske skupine FPÖ Johann Gudenus, ki se tudi pojavi v videu.

Osnovo za preiskavo je podal ravno posnetek, saj v njem svobodnjaka navajata možnost, kako se lahko stranko financira, ne da je o tem obveščeno računsko sodišče. Preiskavo so uvedli zaradi suma poneverbe, spodbujanja k poneverbi in koristoljubja.