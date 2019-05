Afera Ibiza: na Dunaju več tisoč protestnikov zahteva predčasne volitve

Avstrijski podkancler je danes odstopil s položaja, potem ko sta nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel v petek objavila videoposnetek, v katerem je v zameno za politično podporo domnevni ruski bogatašinji ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije.

Zdaj v kanclerskem uradu potekajo krizni pogovori o nadaljnjih korakih po Strachejevem odstopu. Po navedbah nemških medijev odločajo o tem, ali naj koalicija ÖVP in FPÖ nadaljuje delo v spremenjeni sestavi ali naj razpišejo predčasne volitve.

Odzivi opozicije na afero Ibiza

Avstrijske opozicije pa odstopa podkanclerja Stracheja in vodje poslanske skupine svobodnjakov Johanna Gudenusa, ki je bil s Strachejem na spornem srečanju in prav tako ujet na posnetku, nista zadovoljila. Opozicijske stranke zahtevajo, da odgovornost prevzame kancler Kurz, nekatere stranke pa celo pozivajo h koncu vladne koalicije.

"Ta vlada je s tem propadla. Zdaj je na vrsti Sebastian Kurz,"je povedal poslanec socialdemokratov (SPÖ) Thomas Drozda. "On mora Avstrijkam in Avstrijcem priznati, da je vlada propadla, in prevzeti vso odgovornost za ta kaos. On je Avstrijo pripeljal v to katastrofalno situacijo in na kocko postavil stabilnost države,"je poudaril.

Vodja poslanske skupine stranke Jetzt Bruno Rossmann pa je kanclerja pozval, naj konča delovanje koalicije, v kateri sta njegova ljudska stranka in svobodnjaki, ki jih je do danes vodil Strache.

Za stranko Neos pa je medtem škandal, v katerem je Strache v zameno za politično podporo obljubljal pogodbe z vlado, zgolj vrh ledene gore. Vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger je kanclerja pozvala, naj pojasni financiranje njegove ÖVP.