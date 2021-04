Afera na britanskem dvoru: je Simon Charles Dorante-Day res sin princa Charlesa in Camille?

Sta princ Charles in njegova druga žena Camilla pri zelo mladih letih, ko je on imel sedemnajst, ona pa osemnajst let, na skrivaj postala starša, otroka pa dala v posvojitev? Da je njun otrok, trdi britanski inženir, ki že dolgo živi v Avstraliji. To je 55-letni Simon Charles Dorante-Day, ki trdi, da je podoben britanski kraljevi družini Windsor in vojvodinji Camilli. Kraljeva palača se na te trditve ne odziva in ni pričakovati, da se kdaj bo. Simon Charles se že veliko let razglaša za skrivnega otroka mlade ljubezni Charlesa in Cammile, a zdaj trdi, da ima za to dokaze.

