Afera Papian: tožilstvo vložilo obtožnico zoper deset ljudi

Okrožno državno tožilstvo je skoraj leto dni po hišnih preiskavah, ki so potekale tudi na ministrstvu za izobraževanje, v aferi Papian vložilo obtožnico zoper deset ljudi. Papian je armenski zdravilec, arhitekt, prostozidar, ezoterik in vsesplošnega znalec, ki mu je med leti 2009 in 2011 naša takratna šolska oblast za dve prepisani študiji plačala najmanj 70 tisoč evrov.