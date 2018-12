Afganistanski 'mali Messi' mora danes bežati pred talibani

Po družbenih omrežjih je leta 2016 zaokrožila fotografija malega afganistanskega dečka, oblečenega v doma narejen Messijev dres, izdelan iz plastičnih vrečk. Ko je bilo razkrito dečkovo ime, mu je nogometaš Lionel Messi poslal podpisan dres prek organizacije Unicef. Pozneje je deček svojega junaka tudi srečal v Katarju, kjer je Barcelona igrala nogometno tekmo. A ti trenutki sreče so že davno minili.

Danes mora sedemletni Murtaza Ahmadiže drugič v svojem življenju bežati od doma. Njegova družina je bila novembra namreč prisiljena zapustiti svoj dom v Afganistanu, v jugovzhodni provinci Ghazni, skupaj s stotinami drugih prebivalcev, ki so zbežali pred boji in nasiljem talibanov.

Poleg tega je družina malega sedemletnika prejela več groženj talibanov. Že leta 2016 so sicer zatočišče poiskali v Pakistanu, a so se v državo vrnili, ko jim je zmanjkalo denarja.

Njegova družina trdi, da je slava iz Murtaza naredili tarčo za talibane:"Lokalne vodje so klicali in rekli: 'Postali ste bogati, dajte denar, ki ste ga dobili od Messija, ali pa vam bomo vzeli sina'," je njegova mama Šafikapovedala za AFP. "Pravijo, da ga bodo, če ga bodo našli, razrezali na kose."

Dodaja, da niso mogli niti vzeti svojih osebnih stvari, ko so svoj dom zapustili sredi noči, potem ko so zaslišati strele. Svojega sedemletnega sina je med begom pokrila s šalom, da ga ne bi nihče prepoznal.

Pod talibanskim režimom med letoma 1996 in 2001 so šport le stežka odobravali, in kabulski nogometni stadion je bil pogosto prizorišče usmrtitev.