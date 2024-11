Agis technologies: Delavska himna in prižgane sveče pred tovarno

Brez dela in pred zaprtimi vrati tovarne pa je že ostalo vseh 72 zaposlenih v ptujskem podjetju Agis technologies, ki je izdelovalo zavorne sisteme za tovornjake in vlake. Podjetje ima blokirane račune, delavci so ostali brez plač, šlo je celo tako daleč, da v toaletnih prostorih ni bilo več niti toaletnega papirja. Zato so za včeraj napovedali stavko. A jih je vodstvo podjetja prehitelo in jih poslalo na čakanje. Namesto stavke so delavci sicer izvedli protest, ugotavljajo pa, da naj bi že stekel postopek za stečaj.