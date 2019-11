AI: v protestih v Iranu umrlo najmanj 106 ljudi

Amnesty International (AI), ki ima sedež v Londonu, je ob tem še poudarila, da bi lahko bila številka še večja, saj nekatera poročila nakazujejo, da bi lahko umrlo približno 200 ljudi. Po navedbah AI so varnostne sile v Iranu dobile zeleno luč za zatrtje protestov, ki so se začeli v petek in se razširili v več kot sto mest po državi.