Airbus oznanil konec proizvodnje ikoničnega A380

Letalska družba Emirates s sedežem v Združenih arabskih emiratih je pred dnevi sporočila, da bo zmanjšala naročilo letal modela A380. Prvotno so jih naročili 162, zdaj pa jih bodo kupili "le" 123. Kot so še dejali, se bodo v prihodnje usmerili v nakup cenejših in manjših letal.

Letalski gigant Airbus je sicer leto 2018 končal z dobičkom, in sicer v vrednosti 3 milijarde evrov, kar je za 30 odstotkov več kot leta 2017. Letos nameravajo naročnikom dostaviti med 880 in 890 novih letal.

Letalo vredno skoraj 450 milijonov evrov

Dvonadstropno letalo sicer sprejme med 500 in 850 potniki, zato ga letalske družbe le stežka v celoti napolnijo. Posledično težko upravičijo njegovo visoko ceno, ki znaša skoraj 450 milijonov dolarjev.

Ko je letalo prvič vzletelo, so ga pozdravili kot tehnološki čudež, ki bi zadostil potrebam letalskih prevoznikov po novih, večjih letalih, ki bi povezali najbolj prometna letališča na svetu – London, New York, Dubaj in Tokio. Takrat je Airbus napovedal, da jih bodo proizvedli okoli 1500, a ob oznanilu konca proizvodnje je to število precej manjše, in sicer le 250.