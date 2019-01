Airbus z dvema posloma v vrednosti 9,7 milijard evrov

A220 je sicer letalo z od 100 do 150 sedeži in z enim prehodom. Airbus ima v svojih knjigah naročila za več kot 500 teh letal in je prepričan, da bo lahko z njim prepričal velik del trga. V prihodnjih 20 letih naj bi letalski prevozniki v tem segmentu povpraševali po najmanj 7000 letalih.