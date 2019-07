Preleteli napačen festival, so pa bili zato navdušeni jodlarji

Švicarska akrobatska skupina Patrouille Suisse, ki velja za eno najboljših vojaških akrobatskih skupin na svetu, bi morala izvesti prelet nad proslavo, ki je slavila 100. obletnico smrti švicarskega pionirja letalstva, a so se zmotili in ga opravili nad jodlarskim festivalom.

Patrouille Suisse so imeli nalogo, da naredijo prelet nad Langenbruckom v kantonu Basel-Landschaft, kjer je potekala proslava ob 100. obletnici smrti švicarskega pionirja letalstva Oskarja Biderja. Na proslavi so nestrpno pričakovali letala, ki so jih slišali, a se prelet ni zgodil. Kot poroča portal 20minuten, so številni na proslavo prišli ravno zato, da bi lahko videli prelet slavne akrobatske skupine, ti pa so se zmotili in prelet izvedli na 31. Severnozahodnem švicarskem jodlarskem festivalu, ki je potekal šest kilometrov stran v kraju Mümliswil-Ramiswil. Udeleženci jodlarskega festivala so bili nad preletom presenečeni in po pričevanjih nad njim navdušeni.

Za napako so izvedeli šele, ko so pristali in je poklical poveljnika, da bi javil uspešno "misijo". FOTO: AP

Eden od udeležencev proslave 100. obletnice smrti Biderja je za portal 20minuten rekel, da "gre za sramoto, ki jo zdaj nosi najbolj izurjena letalska enota v vojski, pa tudi za napako kontrole zračnega prometa. Upam, da bo enota, kadar bo potrebno, le uspela najti pravo lokacijo". Predstavnik za stike z javnostmi v švicarski vojski Daniel Reistje dejal, da se je napaka zgodila zaradi spleta okoliščin, saj sta kraja, kjer so letala bila in kjer bi morala biti, zelo blizu. Vodja letalske skupine Gunnar Jansenje z zraka opazil območje, kjer je bil velik festival, in domneval, da gre za pravo lokacijo. Kot je rekel, je prvič letel na tem območju in prav tako naj bi jih zmedel helikopter, ki je letel v bližini. Patrouille Suisse velja za eno najboljših akrobatskih skupin na svetu

