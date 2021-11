Aktivirane vse predvidene postelje za intenzivne covidne bolnike

Po najslabših nedeljskih številkah je za nami še rekordno slab ponedeljek, saj smo potrdili dobrih 400 okužb več kot pred tednom dni. Na 7643 PCR-testih je bilo včeraj pozitivnih 3763 Slovencev oziroma vsak drugi testirani. Bolnišnice so na robu zloma. Hospitaliziranih je 1074 bolnikov, najmlajši je star 20 let, intenzivno terapijo pa potrebuje že 236 oseb, najmlajši bolnik šteje le 18 let. Umrlo je še pet covidnih pacientov. Zdravstvo je pred velikim izzivom, prehajamo na maksimum obravnav, ki jih zmoremo, je na novinarski konferenci sporočil zdravstveni minister Janez Poklukar. Kaj to pomeni za covidne in konec koncev za necovidne bolnike?