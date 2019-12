Aktivisti vdrli v stavbo urada premierja in zahtevali njegov odstop

Okoli 30 aktivistom levičarske skupine Graffitti je zjutraj uspelo vdreti v stavbo urada malteškega premierja Josepha Muscata in se usesti pred njegovo pisarno, kjer so tolkli po bobnih, žvižgali in zahtevali odstop premierja.

Protestnike so kasneje obkolili vojaki, novinarji pa so morali zapustiti prizorišče. Po približno šestih urah se je blokada končala, protestniki pa so se pridružili ostalim pred stavbo.