Umorjena aktivistka je bila na ruski 'listi za odstrel'

V znak zavračanja LGBT skupnosti se je med drugim na spletu pojavila spletna stran, ki je navdih dobila po grozljivih filmih Žaga. Avtorji strani so tam pozvali k pregonu članov skupnosti in njihovih aktivistov, tako da so objavili imena ljudi, ki jih želijo preganjati in mučiti. Stran so v Rusiji že blokirali, vendar se je na njej že pojavilo nekaj imen. Med njimi je bila tudi Jelena Grigorjeva , 41-letna odvetnica za pravice LGBT skupnosti. Štiri dni, potem ko se je njeno ime pojavilo na spletni strani, so jo našli mrtvo blizu njenega doma v Sankt Peterburgu. Imela je osem vbodnih ran, na njenem telesu pa so bili vidni tudi znaki davljenja.

Leta 2013 je ruska vlada sprejela zakon o prepovedi pozitivnega izražanja o istospolni usmerjenosti pred mladoletnimi osebami. Evropsko sodišče je prepoved kasneje označilo za utrjevanje stigme, predsodkov in spodbujanje homofobije. Istospolna usmerjenost je bila do leta 1993 v Rusiji kazniva, še do leta 1999 pa so jo imeli za duševno bolezen. Tudi danes ti ljudje živijo v strahu, grožnje pa letijo tudi na tiste, ki se borijo za njihove pravice. Nastrojenost proti LGBT skupnosti nasprotniki večkrat izkazujejo na spletu v obliki videov, ki prikazujejo pretepene, v nekaterih primerih pa celo mrtve aktiviste.

Umor je bil le kaplja v morje grozot

Grožnje in nasilje nad LGBT skupnostjo se v Rusiji pojavljajo zelo pogosto. Ta napad je bil le kaplja v morje groženj in nasilja v tej državi.Jay Gilliam, globalni direktor kampanje za človekove pravice (Human Rights Campaign, op. p.), je povedal, da je ta tragedija le ena od mnogih grozot, ki jih povzročajo nasprotniki LGBT skupnosti v Rusiji in okolici. Funkcionarji kampanje, ki je največja organizacija za pravice LGBT skupnosti v Združenih državah, so ruske organe kazenskega pregona pozvali k temeljiti preiskavi. "Te oblasti so zavezane k temu, da ščitijo ljudi, ki so ogroženi zaradi svoje spolne orientacije, spolne identifikacije in spolnega izražanja," je poudaril Gilliam.

"Aktivisti smo vedno izpostavljeni določeni nevarnosti,"je povedal Igor Kochetkov, ki sedi na vrhu ruskega LGBT združenja (Russian LGBT Network, op. a.). Tudi on je pristal na seznamu spletne strani Saw. "Umor je seveda nenavaden, vendar grožnje prejemamo skoraj vsak dan. Oblasti ignorirajo spletne strani in skupine na družbenih omrežjih, ki razširjajo takšne grožnje in ustvarjajo sezname," je še dodal.