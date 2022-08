Posadke helikopterjev in letal Slovenske vojske so v prvih sedmih mesecih leta že presegle letno raven reševanj. Letele so namreč 832 ur, celoletno povprečje je sicer do zdaj znašalo 700 ur. Levji delež letenja so opravile prejšnji mesec nad kraškimi požari, ko so vojaški piloti leteli 400 ur in na pogorišče odvrgli 2,5 milijona litrov vode. Zgolj v juliju so na Krasu sodelovali pri gašenju kar 13 požarov.