Aktivno gasilsko društvo, ki gasi s pomočjo 130 let starega gasilskega voza

V letu 2021 obstaja aktivno gasilsko društvo, ki gasi požare tako, kot so jih v nekih prejšnjih časih, brez primernega gasilskega vozila in brez potrebne opreme. Pod takimi pogoji namreč delujejo prostovoljni gasilci v naselju Mala Gorica na Hrvaškem. A naj vas njihova opremska podhranjenost ne zavede, so polno aktivni, pa četudi si morajo za črpanje vode pomagati z lastnimi traktorji in cisternami. Svoje delo ne glede na vse opravljajo s srcem.

icon-expand