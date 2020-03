Na Florido je iz Slovenije prišlo več kot 2000 Slovencev. In to le zato, ker sta se v tamkajšnji košarkarski areni pomerili ekipi Gorana Dragića in Luke Dončića. Nekdanji košarkar Domžalskega Heliosa Aljaž Korošec pa je ogled tekme spremenil v enega najbolj romantičnih dni v svojem življenju. Med slovenskim obračunom je padel na kolena in zasnubil svoje dekle.