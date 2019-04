Nekdanji perujski predsednik se je ob aretaciji ustrelil

Nekdanji perujski predsednik Alan Garcia se je ob poskusu aretacije na svojem domu ustrelil. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Obtožen je bil jemanja podkupnin v aferi Odebrecht.

Policija je danes nameravala aretirati nekdanjega predsednika Peruja, Alana Garcio, zaradi obtožb korupcije, a ta se je ob prihodu policije na svojem domu ustrelil, je potrdil njegov odvetnik. Notranji minister Carlos Moran je pred tem za novinarje dejal, da je Garcia ob prihodu policije prosil, če lahko opravi telefonski klic, odšel v sobo in zaprl vrata. Nekaj minut kasneje so zaslišali strel. Policija je vdrla v sobo in našla Garcio na stolu s strelno rano na glavi. Odpeljan je bil v bolnišnico Casimiro Ulloa, kjer je prestal nujno operacijo in tri srčne zastoje. A je kasneje zaradi poškodb umrl, je potrdil trenutni predsednik Martín Vizcarra.

Garcia se je ustrelil po prihodu policije. FOTO: AP

Škandal Odebrecht odnesel številne voditelje Latinske Amerike 69-letnik je eden izmed devetih oseb, ki naj bi jih perujska policija danes aretirala v povezavi s domnevnim podkupovanjem v zadevi Odebrecht. Garcii, ki je bil na položaja predsednika Peruja med leti 1985-1990 ter med leti 2006-2011, so očitali, da je od brazilskega gradbenega velikana prejel več podkupnin v času svojega drugega mandata - kar je sam vztrajno zavračal in trdil, da je žrtev "političnega preganjanja". Še v torek je na Twitterjutako zapisal, da proti njemu ni nobenih dokazov. Afera Odebrecht sicer velja za enega največjih korupcijskih škandalov v Latinski Ameriki. Koncern, ki stoji za nekaterimi največjimi projekti na celini, kot so prizorišča za svetovno prvenstvo v Braziliji leta 2014, je konec leta 2016 javno priznal, da je nekatere dobičkonosne pogodbe pridobil s podkupninami. To naj bi počeli v skorajda polovici latinskoameriških držav, pa tudi v Angoli in Mozambiku. Skupno naj bi izplačali za kar 29 milijonov ameriških dolarjev oziroma dobrih 25,5 milijona evrov podkupnin. Korupcijski škandal pa je z oblasti odnesel številne voditelje južnoameriških držav.

Afera Odebrecht je zajela skorajda polovico držav Latinske Amerike. FOTO: AP