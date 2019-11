Vodniki slovenskih reševalnih psov: Ne moremo sprejeti dejstva, da smo doma

Italijanski gasilci so sporočili, da skušajo na kraju, kjer se je porušila štirinadstropna stavba, najti šest pogrešanih ljudi. Na pomoč so jim priskočili reševalni psi.

Največ škode so zabeležili v mestih Drač in Tirana, kjer so se popolnoma porušile celotne stanovanjske stavbe in hoteli, lokalni mediji pa poročajo, da je pod ruševinami pokopanih še vsaj 20 ljudi. Torkov potres je bil najhujši na območju Albanije v zadnjih desetletjih. Kot je povedal notranji minister, so med mrtvimi tudi trije otroci.

Izpod ruševin so do zdaj rešili več kot 45 ljudi, premier Edi Rama pa je obljubil, da bodo reševalci nadaljevali z delom vse do konca. Številne prebivalce prizadetih območij so oblasti namestile v hotelih, kjer bodo ostali, dokler njihovi domovi ne bodo ponovno primerni za življenje.