Albanija postaja priljubljen turistični hit: cenejša alternativa Hrvaški

Potem ko so Hrvati letos precej zasolili cene, so se v očeh mnogih popotnikov na široko odprla vrata v Albanijo, ki iz leta v leto postaja večji turistični hit. Tudi zato, ker naj bi bila prijaznejša do denarnic. V primerjavi s hrvaško obalo je lahko tudi za polovico cenejša. Če temu dodamo še turkizno morje in slikovito pokrajino, dobimo evropske Maldive, Albaniji hvalospeve pišejo tuji mediji. Domačini temu ponosno prikimavajo, obenem pa jih tudi skrbi, kdo bo vse bolj številčnim gostom v prihodnjih letih sploh stregel. Mladi Albanci namreč množično zapuščajo državo, zato se pristojni ubadajo z vprašanjem, kako jih zadržati.