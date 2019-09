Albanijo stresel močan potres

Albanijo je stresel močan potres z magnitudo 5,8. Kot poročajo albanski mediji, so prebivalci začutili dva potresna sunka. Epicenter prvega potresnega sunka je bil 30 kilometrov od glavnega mesta Tirana. Po njem so se tla tresla skoraj pol minute.

Tirančani so se panično razbežali na ulice. Medtem poročil o morebitnih smrtnih žrtvah na obrambnem ministrstvu nimajo, tudi o hujših poškodbah ne poročajo.

Sta se pa porušili dve stavbi, več je poškodovanih. Potres je ponekod prekinil električno napeljavo, prekinjene so telefonske linije, nekaj ljudi so evakuirali. Kakih 20 ljudi je pomoč poiskalo zaradi lažjih poškodb, ki so bile posledica padajočih predmetov ali rušenja zidov, nekateri so se tudi močno razburili, so povedali.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko sledil še kakšen popotresni sunek. Gre za najmočnejša potresna sunka v zadnjih tridesetih letih.