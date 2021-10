Alec Baldwin je imel na snemanju filma Rust v pištoli prave naboje

Čeprav je preiskava o tem, kdo je kriv, da je imel igralec Alec Baldwin na snemanju filma Rust v pištoli prave naboje, ki so ubili direktorico fotografije in ranili režiserja, še daleč od zaključka, je pred kamere prvič stopil šerif Santa Feja Adan Mendoza. Do zdaj je lahko potrdil le, da ima policija v lasti naboj, ki je končal v rami ranjenega režiserja. Ko se je tragedija zgodila, je bilo na prizorišču snemanja okoli 90 ljudi, ki jih mora policija vse zaslišati, preden bodo lahko prišli do končnih zaključkov. Za zdaj tako tudi ne izključujejo možnih kazenskih ovadb.