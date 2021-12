Aleksandar Vučić popustil in v parlament poslal dva sporna zakona o razlastitvi

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je mesece vztrajal, da ga ljudje na ulicah že ne bodo izsiljevali, je vendarle popustil, in v parlament znova poslal dva sporna zakona o razlastitvi in referendumu, ki ju je parlament sprejel konec novembra. Ljudje so več tednov na množičnih protestih oblastem očitali razprodajo srbske zemlje in načrtno uničevanje okolja. Za okoljevarstvenike opozicijo sta bila namreč zakona spisana po meri britansko-avstralske korporacije Rio Tinto, ki želi na območju vasi Jadar v zahodni Srbiji odpreti rudnik litija, glavno sestavino baterij. Vučić je tudi obljubil javno razpravo o tem, ali si v Srbiji želijo rudnika, v katerem vidi zgodovinsko priložnost za državo, ekologi in del stroke pa katastrofo za okolje.