Aleksander Pozvek predstavlja popolno tradicionalno slovensko kosilo

Ta teden prvič praznujemo slovenski teden hrane, ki se bo v petek zaključil s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. A Aleksander Pozvek je prepričan, da si Slovenci, ki radi dobro jemo, zaslužimo še vsaj tradicionalno slovensko kosilo. Pa zdaj ne govorimo o nedeljski klasiki, ampak o nečem, kar je hitro pripravljeno, dobro tako za male kot za velike, dovolj nasitno in primerno za banjico Planice za v zamrzovalnik še za vsaj trikrat. In ne, to niso sarme.