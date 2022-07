Predsedniška tekma Aleksandra Pozveka je zakorakala v tretji dan. Po sestavi štaba in podpori nekaterih strank je na vrsti bonton in protokol. Gre seveda za osnovo, ki je zelo pomembna za predsednika. Kako postopati po rdeči preprogi, kakšen je stisk rok, in seveda, kako se vesti na protokolarnih kosilih in večerjah. Aleksandra je v roke vzela strokovnjakinja za bonton Bojana Košnik Čuk.