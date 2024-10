Aleksander Pozvek se je odpravil po Logarjevih stopinjah

Na violončelo je zaigral My way oziroma v prevodu Moja pot, v dodatnem videu pa vse skupaj pozval na svojo pot. Kdo? Anže Logar, ki se je po 25 letih osamosvojil in se odlogiral iz matične SDS. Aleksander Pozvek se je brez dodatnega kisika in derez odpravil po Logarjevi poti. Zaigral je na violončelo in se vzpenjal po stopnicah. In ob koncu vzpona je dejal: "Z violončela priti na čelo je zahtevno."