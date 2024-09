Kako si predstavljate najtežji dve minuti v športu? Vam pomagamo? S 25 kilogrami opreme pritečete na 14-metrski stolp. S seboj nesete 20 kg zvite cevi. Ko pridete do vrha, po vrvi potegnete 20 kilogramov težko utež. Za razliko od tekmovalcev v Firefighter challengeu bomo mi tu zaključili. Kako vse skupaj poteka, boste lahko videli v Radovljici, kjer pričakujejo okoli 60 tekmovalcev. Veste, kdo pa je bil prvi, ki se je preizkusil na poligonu? Aleksander Pozvek. In to pod pod mentorstvom svetovnega prvaka Patrika Štefelina. Kako mu je šlo?