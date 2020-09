Aleksandra Pivec ostaja na ministrskem položaju

Čeprav je odstopila kot predsednica Desusa in čeprav je poslanci te stranke nikakor nočejo več na mestu kmetijske ministrice, bo Aleksandra Pivec očitno to še nekaj časa ostala. Na koalicijskem kosilu pri predsedniku vlade Janezu Janši je sicer prvič kot začasni uradni zastopnik Desusa sodeloval Tomaž Gantar, a po koncu ni imel praktično nobenih odgovorov o usodi Aleksandre Pivec. Jasno je le to, da Desus ostaja koalicijska stranka, Pivčeva pa ministrica.