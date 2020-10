Aleksandra Pivec v svojem slogu odstopila in izstopila iz stranke

Po več mesecih oklepanja položaja tako v stranki in kot v vladi je Aleksandra Pivec dokončno izgubila bitko na političnem parketu. Zaradi afere Vina Kras in Izola so ji podporo najprej soglasno odrekli njeni poslanci, nato še svet stranke, in na koncu je na zahtevo DeSUSa premier Janša parlamentu predlagal njeno razrešitev. Pivčeva, ki je eno najbolj srditih političnih bitk tako rekoč popolnoma na očeh javnosti izgubila, se je poslavila povsem v svojem slogu.