Mlada gimnastičarka navdušuje z izjemnimi rezultati

Z nadpovprečno nadarjenostjo in izjemnimi rezultati navdušuje mlada gimnastičarka Aleksandra Podgoršek, ki je ena od letošnjih zmagovalk razpisa za mladi up, kjer med mladimi obetavnimi športniki, umetniki in znanstveniki izberejo tiste najbolj izstopajoče. Podgorškova bo prejela finančna sredstva, ki ji bodo pomagala pri uresničevanju njenih ciljev.