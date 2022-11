Aleš Pevc obsojen na osem let in pol zapora na Dobu

Za Aleša Pevca je konec igre. Gre za enega najbolj iskanih ubežnikov, ki ga je iskala slovenska policija. Konec septembra ga je uvrstila še na Europolovo listo 'most wanted' oz. najbolj iskanih Evropejcev. Na seznamu najbolj iskanih in nevarnih kriminalcev mu je družbo delal celo eden od šefov italijanske mafijske združbe Cosa Nostra. Pevec je bil zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami obsojen na osem let in šest mesecev zapora. Roki pravice se je dolgo izmikal, a njegove svobode je konec. Vse od predaje je že v zaporu na Dobu, kamor je zaradi pritiskov naposled prikorakal sam. Na seznamu ostajata Mladen Samardžija, član slovenske podružnice zloglasnega kavaškega klana, in Radomir Cvijanović, ki je oktobra 2005 vlomil v trezor banke SKB in si prisvojil slabih 20 milijonov evrov gotovine in za 13 milijonov evrov dragocenih predmetov.