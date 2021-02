Alešu Hojsu in njegovi mami hrvaški policisti zavrnili vstop na Hrvaško

Pod budnim očesom oblasti pa je tudi naša meja s Hrvaško - na enem od mejnih prehodov z južno sosedo so hrvaški policisti notranjemu ministru Alešu Hojsu in njegovi mami na praznični ponedeljek zavrnili vstop v državo. Hojs in njegova mama namreč nista izpolnjevala pogojev za prečkanje državnih meja, minister je bil brez negativnega PCR-testa, prav tako naj ne bi imela utemeljenega razloga za prečkanje meje, zato sta se morala obrniti in vrniti nazaj v Slovenijo.